5G手機增加電感用量 奇力新躋身前3大受惠可期

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）5G智慧型手機帶動電感元件需求，市場預估每支平均電感用量可到250顆。台廠奇力新集團已躋身全球前3大電感元件大廠，可望受惠5G應用拉貨。

5G智慧型手機應用帶動被動元件電感需求，市場人士指出，5G應用頻譜以Sub-6GHz和毫米波（mmWave）為主，新增一個頻段，需要增加相應頻段的射頻前端元件，5G射頻前端設計複雜化，提升電感元件的用量，包括射頻電感、功率電感、高頻電感等；射頻前端整合化也帶動高Q值電感需求增加。

法人報告指出，傳統功能型手機中平均電感用量約20顆到30顆，智慧型手機平均用量約40顆到60顆，4G智慧型手機80顆到110顆，在高階iPhone機型中，每支平均電感元件使用量超過200顆。

因應5G智慧型手機輕薄短小設計，法人預估平均每支5G智慧型手機將增加45顆到60顆電感元件，台灣本土法人報告指出，5G應用帶動低溫共燒陶瓷技術（LTCC）、高頻電感和微型一體成型電感（Mini Molding Choke）需求，預估用量可較4G時代增加25%到30%左右，平均每支5G手機電感元件可達到250顆。

觀察全球電感元件主要大廠，根據市調機構統計，日本廠商TDK-EPC、村田製作所（Murata）位居全球前兩大電感元件廠商，市占率分別是20%和15%，台廠奇力新集團市占率約13%位居第3，日廠太陽誘電（Taiyo Yuden）市占率約12%排名第4，中國廠商順絡電子（002138.SZ）市占率約8%排名第5。

展望奇力新集團在手機布局，法人指出，集團除了切入韓國三星（Samsung）、中國大陸小米和Vivo等品牌手機外， 明年之前有機會切入OPPO，此外奇力新也切入華為（Huawei）品牌手機小型電感元件供應鏈。

新產品布局方面，奇力新集團持續布局天線、濾波器、高Q值電感等產品。在低溫共燒陶瓷技術（LTCC）產品，集團打進2到3個晶片平台，預估明年可望發酵，LTCC擴產估明年開始貢獻業績。

展望明年奇力新營運，法人預期，LTCC以及天線應用產品可望擴產出貨放量，加上集團旗下飛磁增溫，晶片電阻和電感產品供需可回穩，明年營運可重返成長軌道，預估業績年增率可超過1成，上看12%，每股純益可逼近新台幣8.5元。（編輯：張均懋）1081207