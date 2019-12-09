開發金前11月獲利 117.65億年增48%

（中央社記者潘姿羽台北9日電）中華開發金控公司今天公布11月自結獲利新台幣6.41億元，1至11月累計稅後獲利117.65億元，相較去年同期大幅成長約48%，每股盈餘0.81元。

開發金控發言人張立荃表示，外資持續買超，推升11月台股指數動能，雖然市場擔憂美中貿易談判生變，導致漲幅收斂，穩健的金融市場仍帶動證券及金融操作等業務獲利動能。

子公司凱基銀行主要業務維持穩定獲利，包含淨利差、手續費收入及金融交易皆有貢獻，11月稅後獲利3.12億元，累計前11月稅後獲利33.39億元。

另外，11月台股成交量雖較前月略為下滑，整體走勢受到外資買超帶動，收盤指數仍較上月上漲，開發金表示，經紀、債券等業務皆有獲利貢獻，加上來自承銷部位收益挹注，子公司凱基證券11月稅後獲利5.25億元，累計前11月稅後獲利54.91億元。

子公司中華開發資本獲利動能持續因投資部位評價壓抑，11月稅後虧損0.42億元，累計前11月稅後獲利19.17億元。

中國人壽11月稅後獲利2.24億元，累計前11月稅後獲利141億元。

除了獲利寫下好成績，中華開發金控集團積極投入ESG（環境、社會及公司治理），也在2019台灣企業永續獎一舉奪下「創新成長」、「社會共融」與「氣候領袖」等3大領域的單項績效獎，凸顯開發金控近年投入創新育成、普惠金融與綠色金融的努力備受肯定；今年也同時獲頒「台灣永續企業績優獎」及「企業永續報告金獎」。（編輯：楊凱翔）1081209