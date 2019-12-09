超眾未來7年擬砸52億 投資越南大擴產

（中央社記者韓婷婷台北9日電）看好明年5G手機及未來車用等散熱需求爆發，日本電產（Nidec）入主超眾後不僅持續增加持股，更準備大手筆投資擴產，計畫未來7年內將砸約1.72億美元（約新台幣52億元）在越南大擴產。

超眾今天公告董事會決議重大投資計畫，將在越南河內地區建廠擴充手機用均熱導板（VC）、散熱模組等產能。預計投資後7年內累積達越南盾4兆元（約1.72億美元），換算新台幣約52億元，預計自109年1月起進行投資。這將是超眾除了台灣及大陸外第3個生產基地。

若以7年平均值計算，每年光投資在越南的資本支出就超過新台幣7億元，相較於超眾去年全年總資本支出不到新台幣2億元，今年累計至前3季也才2億多的規模，可說是超積極大擴張，十足展現日本電產（Nidec）在散熱產業的企圖心，也凸顯日本電產對手機散熱需求爆發及不同領域散熱需求的期待。

超眾表示，投資的資金來源包括自有資金及母公司日本電產集團內的資金調度。投資計畫主要目的在建立核心生產基地，擴大營運規模以掌握商機。後續將待取得越南政府核准投資案後，另行公告相關事宜。

超眾指出，除了手機用均熱導板（VC）外，散熱模組產品將擴及車用、5G基地台、自動化設備及人工智慧等各領域產品。除了越南的新投資外，今年擴產的昆山廠，VC產能預計在明年第1季投產。

超眾今天同步公布11月營收為7.66億元，年增6.98%，月減4%，累計前11月營收77.93億元，年增11.79%。（編輯：鄭雪文）1081209