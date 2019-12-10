台股高檔整理 暫守11600點大關

（中央社記者江明晏台北10日電）美股回檔，台股今天蘋概三王等權值股腳軟，指數高檔震盪，終場下跌32.93點，收在11627.84點，跌幅0.28%，分析師仍看好類股快速輪動態勢正向，指數偏多格局不變。

台股加權股價指數今天終場下跌32.93點，收在11627.84點，跌幅0.28%，成交值1033.11億元，盤中低點下探11607.26。

觀察權值股今天走勢，蘋概三王腳軟，晶圓代工廠台積電股價下跌2.5元，收313.5元，跌幅0.79%；鴻海收90.3元，跌幅0.77%，大立光收4675元，跌幅3.01%。

美系外資看好IC設計服務廠世芯-KY，重申加碼評等，調升目標價，激勵股價大漲近6%，收245元。面板股友達上漲3.88%，收9.38元；旺宏上漲1.85%，收35.85元。

台灣5G競標今天開跑，一如市場預期3.5GHz為最受矚目的黃金頻段，第一回合暫時總得標金額為250.29億元，28GHz暫時得標金額為2.06億元，1800MHz則暫時無人出手，電信三雄微幅走跌，亞太電信小漲收紅。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股昨天創高，今天量縮拉回整理，呈現高檔震盪格局，且類股快速輪動態勢正向，例如今天電子股休息，傳產類股較撐盤，指數偏多格局不變，短線還是維持震盪態勢，後續持續觀察外資動態。（編輯：趙蔚蘭）1081210