電信三雄前11月財報 台灣大蟬聯EPS王

（中央社記者江明晏台北10日電）電信三雄公布前11月財報，台灣大11月每股盈餘（EPS）以0.37元贏過中華電信的0.36元和遠傳電信的0.23元，台灣大前11月每股盈餘也以4.2元蟬聯EPS王寶座。

台灣大哥大11月自結合併營收為125.7億元，營業利益14.8億元，稅後淨利10.3億元，EPS為0.37元。今年自結累計前11個月合併營收1133.4億元，營業利益157.4億元，稅後淨利為116億元，EPS為4.2元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，11月受惠於雙11購物節，momo電子商務營收強勁成長45%，行動電信服務受惠智慧路燈等物聯網（IoT）需求，帶動月租用戶數成長；此外，為提升高月租用戶占比，推動行動加固網上網匯流案，並搭配智慧家庭裝置達成服務差異化。

台灣大哥大獲利部分，俞若奚表示，各項業務營業利益皆較去年同期成長，主要受惠行動資費費用合理化、有線電視折舊下降及momo營收大幅攀升，合併營業利益年增9%。累計前11個月各項業務營業利益均符合預期，合併稅後淨利達成全年財測94%。

中華電信今天公布自結營收概況。11月合併自結營業收入為175.5億元，較去年同期減少，主要因資通訊專標案營收減少、行動服務營收持續受市場競爭與免費通訊軟體影響而減少、固網語音營收持續下降等因素，抵銷網際網路政府業務及MOD營收的增加；營業成本及費用為140.1億元；營業淨利為35.4億元；稅前淨利為36.1億元；歸屬於母公司業主淨利為28.2億元；每股盈餘為0.36元，累計前11月每股盈餘為3.91元。

截至11月底止，光世代寬頻用戶數為362.5萬戶，60Mbps以上的客戶數213.4萬戶，其中，100Mbps以上客戶達157.2萬戶；MOD客戶數達208.7萬戶，行動通信總客戶數達1066.6萬戶。

遠傳電信今天公布11月合併總營收為新台幣68.42億元，合併稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）與稅後淨利分別為23.75億元與7.36億元，11月EPS為0.23元，較去年同期成長15%。

累計至今年11月，遠傳合併總營收為767.45億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為268.33億元與80.52億元；自結EPS為2.47元，累計今年1至11月EPS已達全年度財測目標的95%。（編輯：楊凱翔）1081210