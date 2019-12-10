金控前11月大賺3366億元 富邦金勇奪獲利王

（中央社記者潘姿羽、劉姵呈、吳佳蓉台北10日電）15家上市櫃金控前11月獲利全數出爐，稅後純益合計達新台幣3366.19億元；其中富邦金前11月稅後純益達585億元，每股稅後純益（EPS）5.46元、為金控最高，穩居獲利王寶座。

富邦金11月稅後純益24億元，較去年同期大幅成長291%，累計今年前11月稅後純益585億元，較去年同期成長10%；而富邦金前11月EPS則達5.46元，是15家上市櫃金控中，唯一突破5元。

雖然EPS獲利冠軍由富邦金拿下，國泰金11月稅後純益、前11月稅後純益分別達28.1億元、590.9億元，傲視其他金控公司，拿下雙料冠軍。

今天壓軸公布的新光金，受到子公司新光人壽11月虧損8.24億元影響，金控11月虧損1.7億元，為所有上市櫃金控中，唯一家單月出現虧損的金控。

新光金今天公布，11月單月稅後純益虧損1.7億元，累計前11月稅後純益為191.16億元，累計EPS為1.55元。觀察子公司表現，新光人壽單月虧損高達8.24億元，拖累金控獲利，累計前11月稅後純益為124.62億元。

新光金資深副總經理徐順鋆接受中央社記者電訪表示，新光人壽在11月、12月外幣保單業績大幅成長，因此，公司要付的人事佣金以及初年度新契約費用成本提高；再者，新壽不像其他壽險公司處分股票，大量實現資本利得，因此11月稅後虧損8.24億元。

徐順鋆指出，新壽前11月新契約保單保費收入有141.5億元，且前11月外幣保單銷售金額高達716.85億元，較去年同期成長35.5%，占新契約保費68.5%；另外，新壽11月經常性收益也有成長，提高至4.16%，皆有助於降低避險壓力。

徐順鋆說，新壽11月還增提外匯價格變動準備金5000萬元，淨值也上升到1186億元，較上個月增加41億元，資產淨值比也首度拉高到4%以上，達4.06%，指標明顯都有改善。

公股方面，11月仍由兆豐金穩居公股金控獲利冠軍，11月稅後純益21.4億元，仍保持在20億元水準以上，但比10月減少，前11月稅後純益274.13億元，EPS則為2.02元。

兆豐金表示，11月單月獲利較上月減少，主要與11月底股價不佳、使持有股票評價下降，和子公司兆豐銀在上海國儲能源聯貸案踩雷、提列部分呆帳有關，加上兆豐產險因有理賠支出呈現虧損，影響整體獲利動能。

不過兆豐金也說，前11月稅後淨利274.13億元，仍年增逾3%；展望未來，全年稅後淨利應可超越去年，只是成長幅度多寡，還要看外在股市及金融市場變化，同時，因兆豐銀在新加坡商MMI聯貸案中踩雷，曝險金額約9億元，預計12月將提列呆帳，提呆金額多寡還要評估，但多少可能影響獲利情形。（編輯：楊凱翔）1081210