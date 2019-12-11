5G競標開跑 網通股股價漲跌互見

（中央社記者潘智義台北11日電）5G競標開跑，網通股今天漲跌互見，眾達-KY 11月營收較去年同期大增34.7%，但股價早盤大漲後，震盪走低翻黑，智邦、正文都先漲後跌，不過中磊、明泰股價小漲。

眾達-KY早盤最高來到109元，上漲4.3%，盤中翻黑來到103.5元，下跌0.95%。智邦盤中高點166元，上漲0.91%，低點163元，下跌0.91%。正文股價平盤上下游走，盤中高點25.15元，上漲0.6%，低點24.9元，下跌0.4%。中磊來到75.9元，上漲1.33%。明泰來到22.95元，上漲2.91%。

眾達-KY統計，11月合併營收新台幣2.45億元，較去年同期成長34.7%，今年1至11月合併營收達22.84億元，年增32.8%。

眾達表示，32G光收發模組產品持續穩定出貨，加上100G及400G資料中心光收發模組產品小量出貨，11月合併營收穩定成長。全球巨量資料中心大規模建置的需求，可望帶動營運穩定成長，預期5G通訊基礎建設是下一波成長動能。

智邦科技自結11月合併營收42.63億元，較10月減少8.15%，較去年同期增加6.4%。1至11月累計合併營收502.74億元，較去年同期增加31.77%。

法人表示，智邦科技生產交換器、智慧網卡，上半年出貨即優於去年，所以今年前11月合併營收較去年同期大增，但單月營收較10月減少，主因客戶拉貨節奏提早至8、9月，以至於10、11月營收開始下滑。（編輯：黃國倫）1081211