如興出售中和股權利多失靈 終場跌逾2%

（中央社記者潘羿菁台北11日電）牛仔褲大王如興10日決議出售中和羊毛全數股權，消息一出並未刺激股價走高，反而呈現開高走低、由紅翻黑，盤中一度大跌逾3%，中和更是拉出長黑K棒，跌幅逾5%，終場雙雙收黑。

如興10日董事會決議將處分如興全球100%股權，間接出售中和羊毛53.41%股權，總成交價為新台幣16.23億元，但扣除掉買方漢神資產管理公司承接如興全球向銀行借款7.35億元，實際交易款項為8.88億元，估計如興處分利益約7559萬元，預計今年底前有望交割完成。

另外，如興也一併公告將處分柬埔寨工廠土地，但實際處分利益有待估算。

看似兩件利多消息並未推升如興今天股價大漲，儘管開盤走揚，不過隨即由紅翻黑，盤中跌幅一度擴大至3%多，終場收在11.9元，跌幅2.06%。中和羊毛股價走勢相同，盤中跌幅擴大至5.8%，儘管收斂，但是終場仍是難以支撐，股價收在29元，跌幅5.84%。

中和新買主為漢神資產管理公司，被外界視為國揚集團關係企業，國揚集團表示，購入中和是看好旗下持股47%的文創事業鑫囍國際，集團創辦人侯西峰認為，鑫囍國際有望替漢來飯店與漢來美食注入新美學。

不過今天國揚股價表現同樣下跌，股價收在17.75元，下跌1.39%，結束連5日紅Ｋ棒紀錄。（編輯：張均懋）1081211