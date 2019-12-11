南僑明年營收 陳飛龍：上衝200億元

（中央社記者韓婷婷台北11日電）南僑會長陳飛龍今天表示，美中貿易戰打打停停，但吃的需求永遠都在，有信心在米果及冷凍麵糰需求帶動下，明年全年集團營收挑戰新台幣200億元目標，2025年進一步挑戰250億元。

今年全球股債在美中貿易戰干擾下仍表現亮眼，投資人荷包滿滿，陳飛龍預期，將推動明年原物料上漲，成本將反應在終端市場，期待景氣復甦力道能加大，帶動整體營運表現。

陳飛龍表示，全世界糧食會永遠都不夠，吃米的量有越來越少的趨勢，過去台灣每年每人平均吃60至70公斤的米，現在已降到不到40公斤，他看好麵食類產品的替代效應，先不計算經濟景氣問題，光從人口量去看需求就非常大。

南僑專注在利基型市場及產品，米食部分將積極推動老人及嬰兒米果市場，陳飛龍表示，隨著老齡化人口趨勢，銀髮族除了正餐外，也有零食需求，在營養補充上不一定只能吃保健品，南僑將推老人及嬰兒專屬的米果，搶攻銀髮市場。

麵粉部分，基於烘焙市場蓬勃發展，但烘焙人才難找，現在年輕人情願做外送也不願進廚房，過去麵包店師傅必須半夜3點起床開始一天的準備工作，相當辛苦。陳飛龍笑說，這就是南僑的商機，南僑將前端製程都為店家準備好。

陳飛龍強調，台灣不少麵包店面臨外來大企業及大型連鎖店的威脅，生存不易，南僑幫客戶做好前端準備工作，協助客戶在人力、技術及採購上的不足，提升整體戰力。

南僑除了冷凍麵食外，陸續推出蘿蔔絲餅、蟹殼黃、可頌等各種西式及中式餐點，目前已打入各大五星級大飯店通路，同時也瞄準海外市場，預料將為南僑整體營運帶來新的成長動能。（編輯：楊玫寧）1081211