利率估連14凍 專家：央行可能挑戰連18凍紀錄

（中央社記者劉姵呈台北14日電）央行19日將召開第4季理監事會議，市場預估，受經濟基本面穩健、物價溫和及國際利率低檔影響，利率將「連14凍」，且若國際市場無重大利空，甚至可能挑戰史上最長「連18凍」紀錄。

美國聯邦準備理事會（Fed）今年已經降息3次，但12月11日召開今年最後一次會議後，一如外界預期決定維持利率不變，並暗示由於經濟溫和成長以及低失業率的情況都料將持續到2020年底的總統大選，此一利率水準可能持續一段時間。

元大寶華董事長梁國源今天接受中央社記者電訪表示，中央銀行利率預估將「連14凍」，重貼現率維持1.375%，主要有3種考量。

梁國源指出，台灣經濟基本面穩健，主計總處11月底上修2019年經濟成長率0.18個百分點，來到2.64%，並預測2020年經濟成長率2.72%，台灣在亞洲四小龍當中，是相對表現最好的。

再者，台灣物價溫和，沒有上漲的壓力；第三，國際利率持續在低檔，像是歐洲部分國家實施負利率。梁國源認為，央行不需要靠降息來支撐經濟，利率將會維持不變。

永豐金控首席經濟學家黃蔭基於12月初的投資展望說明會也指出，國內消費力道平穩、資金充沛及通膨展望溫和的情況下，央行沒有降息的急迫性；他甚至預估，明年全年利率都不會變，也就是說利率將「連18凍」，挑戰史上最長利率不變紀錄。

一位外商銀行總經理也表示「可能性很高」，他提到，央行考慮的是全球經濟及利率趨勢，一直以來採取的是保持穩健的貨幣政策基調，除非國際市場出現灰犀牛（比喻極可能發生、影響巨大，但被忽視的威脅）或黑天鵝（比喻形容發生機率極低，具有不可測性、易被忽略的事件），否則利率到明年都將維持不變。

梁國源認為，若明年美中貿易戰往好的方向走，全球經濟大環境轉好，且台灣台商回流、轉單效應持續，經濟基本面持續穩健，明年繼續「凍息」的機率就很高。

但他表示，若要觀察這麼長期，總是會有一些變數，除了全球經濟與其他國際情勢因素外，衝刺台灣今年經濟表現的利多，明年能否持續，仍是一大關鍵。

至於目前台灣經濟成長率仍低於3%，意即未有過熱的狀況，梁國源說，除非明年經濟表現可以超乎原本預期，央行才不排除有可能進一步考量升息。（編輯：趙蔚蘭）1081214