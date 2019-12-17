北市電腦公會19日選新任理事長 彭双浪呼聲高

（中央社記者張建中台北17日電）台北市電腦公會將於19日召開理監事聯席會，遴選常務理事及新任理事長，市場預期由友達董事長彭双浪出線接任理事長機會大。

台北市電腦公會16日召開會員大會，這是和碩董事長童子賢在電腦公會理事長任內最後一次主持會員大會，經濟部長沈榮津與科技部長陳良基都出席致詞，表達對童子賢任內協助政府推動產業升級計畫的謝意。

童子賢說，台灣因為內需市場狹小，以至於錯過了電子商務全球發展的契機，但是5G及智慧物聯網（AIoT）將提供給中型及小型企業創新發展的龐大機會，若能掌握住此一契機將有利產業轉型升級。

台北市電腦公會會員大會順利選出27位新任理事，包括彭双浪、童子賢、國眾電腦董事長王超群、研華執行董事何春盛、中華電信企業客戶分公司總經理吳麗秀與趨勢科技台灣暨香港區總經理洪偉淦。

台灣國際商業機器全球企業諮詢服務事業群合夥人李立仁、華碩電腦共同執行長胡書賓、台灣微軟總經理孫基康、台達電子董事長海英俊及台灣連線董事總經理陳立人等也都當選電腦公會理事。

電腦公會會員大會也選出9位監事，由碩英董事長陳冠文、復貫董事長曾文鎔、巨匠電腦董事長鍾梁權與神通資訊科技董事長蘇亮等當選。

童子賢2013年12月接任電腦公會理事長職務後，已經過兩任理事會，將期滿卸下理事長職務，電腦公會預計19日召開理監事聯席會，將遴選常務理事及新任理事長，市場預期由彭双浪接任理事長機會大。（編輯：趙蔚蘭）1081217