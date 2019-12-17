金管會推2030年前全面設雙語分行 助打海外盃

（中央社記者劉姵呈台北17日電）為響應雙語國家政策，金管會今天選出星展銀行天母分行及兆豐銀行蘭雅分行2家作為雙語示範分行，主委顧立雄表示，期許2030年前所有國銀都能設置雙語分行，有助金融業打海外盃。

配合行政院推動「2030雙語國家政策發展藍圖」，金管會鼓勵各銀行提升員工英語能力及營造友善雙語金融服務環境，並於今年4月26日「本國銀行總經理第47次業務聯繫會議」提案建議各銀行設置雙語示範分行，提供第一線雙語服務櫃檯及雙語金融服務，獲銀行熱烈支持。

金管會今天表示，各銀行對示範分行的籌備進度不一，經考量各銀行的設置進度、地緣性等因素，因此從各銀行擇定的示範分行中，選出星展（台灣）銀行天母分行、兆豐銀行蘭雅分行2家示範分行。

銀行局副局長莊琇媛指出，2家示範分行各具特色，其中星展銀天母分行為小型分行，營業廳強調數位化及永續經營與環境保護概念；另外，兆豐銀蘭雅分行則為傳統大型分行，業務種類多元，且除英文服務外，也包含法文及日文。

顧立雄受訪時指出，2家分行皆位居外僑學校附近，有較多外籍客戶往來，雙語金融服務經驗豐富，且雙語化人力、硬體設施配置妥善，所有第一線櫃檯皆能提供雙語金融服務，從各項服務表單到環境設施，皆充分展現出友善環境。

顧立雄說，星展銀的母國（新加坡）就是雙語環境，對雙語銀行的形塑相當有經驗，把母國經驗複製到台灣，可說是「駕輕就熟」。

另外，兆豐銀最讓他驚豔的是，兆豐宣示到2028年為止，全國分行都要有雙語環境，他也期待其他國銀也要努力提供雙語服務。

顧立雄說，兆豐銀在海外有許多據點，常需外派人員到國外，如果在國內形塑雙語環境，且從業人員本身就會說英文、日文或法文，由於在台已受過訓練，外派出去也更加有信心，更願意接受挑戰，這對於金融業打海外盃有很大的助益。

除2家示範分行外，金管會表示，目前尚有14家銀行規劃設置中，分別為台灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商業儲蓄銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、花旗銀行、台灣中小企業銀行、台中銀行、玉山銀行及中國信託銀行。

金管會表示，日後也將不定期對其他銀行的示範分行進行視察，盼藉此激發銀行產業雙語化動能，帶動金融業雙語環境大幅躍升，期許銀行產業公私協力，共同推動金融服務國際化環境。（編輯：楊凱翔）1081217