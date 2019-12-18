更多編輯台推薦新聞：
圖輯／蔣經國日記揭與美斷交時痛苦 決定先安人心
政治

圖輯／蔣經國日記揭與美斷交時痛苦 決定先安人心

遭吳敦義辱罵 蔡總統：無法接受對女性人身攻擊
政治

遭吳敦義辱罵 蔡總統：無法接受對女性人身攻擊

專題／澳門主權轉移20週年 澳港比一比
兩岸

專題／澳門主權轉移20週年 澳港比一比

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負
政治

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

機器人持續成長帶動 廣明估明年營收溫和成長

最新更新：2019/12/18 13:14

（中央社記者韓婷婷台北18日電）廣明旗下達明機器人今年已達損益兩平，廣明表示，本業儲存裝置產品成長有限，但明年機器人業績將持續成長，有望推動廣明整體營運溫和成長。

廣明表示，美中貿易影響的波動已逐步恢復正常，第4季為產業傳統旺季，營收見到增溫，明年首季預估將小幅低於今年第4季，整體營運有機會優於今年。

廣明旗下達明機器人於12月18日參與日本國際機器人大展（iREX），揭露全新智慧製造面貌。從生產線人機協同，快速整合智慧堆棧應用方案，及整合人工智慧AI視覺，提升自動化生產的檢測效能，並將生產製造連結工廠智能管理系統，虛實整合全面落實智慧製造的大未來。

達明機器人此次推出TM Operator系列首發新品TM Palletizing Operator，是一款強調可立即應用的智慧堆棧專屬作業系統單元，內含應用導向軟體，協助使用者輕鬆設置棧板規格，事前進行堆棧模擬與碰撞偵測，將以往需要3個月到半年整合的時間，縮短至5分鐘即可完成智慧堆棧設定，即可馬上上工。

TM Palletizing 智慧堆棧完整解決方案，為台灣第一榮獲國際第三方安全認證ISO10218-2的智慧堆棧系統模組，另外也榮獲CE、13849-1的國際認證，適合使用於倉儲物流、食品業及製造業。（編輯：林孟汝）1081218

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報