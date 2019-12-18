機器人持續成長帶動 廣明估明年營收溫和成長

（中央社記者韓婷婷台北18日電）廣明旗下達明機器人今年已達損益兩平，廣明表示，本業儲存裝置產品成長有限，但明年機器人業績將持續成長，有望推動廣明整體營運溫和成長。

廣明表示，美中貿易影響的波動已逐步恢復正常，第4季為產業傳統旺季，營收見到增溫，明年首季預估將小幅低於今年第4季，整體營運有機會優於今年。

廣明旗下達明機器人於12月18日參與日本國際機器人大展（iREX），揭露全新智慧製造面貌。從生產線人機協同，快速整合智慧堆棧應用方案，及整合人工智慧AI視覺，提升自動化生產的檢測效能，並將生產製造連結工廠智能管理系統，虛實整合全面落實智慧製造的大未來。

達明機器人此次推出TM Operator系列首發新品TM Palletizing Operator，是一款強調可立即應用的智慧堆棧專屬作業系統單元，內含應用導向軟體，協助使用者輕鬆設置棧板規格，事前進行堆棧模擬與碰撞偵測，將以往需要3個月到半年整合的時間，縮短至5分鐘即可完成智慧堆棧設定，即可馬上上工。

TM Palletizing 智慧堆棧完整解決方案，為台灣第一榮獲國際第三方安全認證ISO10218-2的智慧堆棧系統模組，另外也榮獲CE、13849-1的國際認證，適合使用於倉儲物流、食品業及製造業。（編輯：林孟汝）1081218