北台灣待售建案連2季創高 供需失衡添隱憂

（中央社記者潘羿菁台北19日電）據住展雜誌統計，今年截至12月15日，北台灣（新竹以北含宜蘭）銷售中建案數量達到1507個，季增0.5%，年增1.8%，為連續2季創新高，住展雜誌示警，銷售中建案量攀高，後續恐有供需失衡隱憂。

北台灣三都中，新北市因為供給持續放大，市場來不及消化，第4季建案數累積至461個，追平第3季新高紀錄。與去年同期相比，則增加11個。

桃園第4季建案數為390個，雖然比去年同期略減9個，但仍連續3季位處相對高峰，比2013年多出1倍以上。新北與桃園建案數居高不下，主要原因是與重劃區大規模推案有關。

住展雜誌企研室經理何世昌指出，景氣如果轉好、買氣回升，建案銷售速度會加快，理論上待售的建案數量理當會下降，但近年線上銷售中的建案數量卻頻創歷史新高，約高出2013年的1倍，顯示賣壓與房市景氣出現背離走勢，且背離時間已超過1年以上。

何世昌分析，不同時間點建案數量增加的原因不太一樣，2014年到2017年是因為景氣差賣不掉，但2018年以來至今，有的建案是因為前、中期賣得太好，建商便調漲價格造成買氣流失，或者是建商看好未來房價持續上揚而不想太快賣完，導致建案銷售變慢無法在短期內完銷。

展望明年，預期待售建案量數居高不下的機率依舊很高。何世昌認為，在建案數量不斷變多的環境下，對代銷業者而言最為不利。

由於景氣回溫帶動信心，業主普遍希望代銷業者賣到好價格，而代銷業者為了搶到建案賣，更是大膽加價搶建案來代銷。但線上建案數越來越多，有限的買氣會被稀釋，加上新建案底價越喊越高，未來代銷業者的經營壓力已可以預見。（編輯：林孟汝）