無線藍牙耳機題材發威 美律逆勢走揚

（中央社記者江明晏台北19日電）看好真無線藍牙耳機（TWS）趨勢加溫，本土法人預估電聲元件大廠美律明年出貨成長空間大，加上明年5G版iPhone啟動換機潮，也帶動揚聲器業務爆發，激勵美律今天股價逆勢上漲。

美律今天盤中股價帶量上揚，最高來到172.5元，漲幅約3.6%，盤中成交量放大至近萬張。

法人指出，真無線耳機TWS市場接受度陸續提高，多家耳機大客戶明年都將推出新型款式，且電池缺料問題可望陸續排除，看好美律明年TWS出貨訂單量增無虞。

法人推測，由於單款TWS毛利率優於頭戴式耳機，也可望帶動美律毛利率逐季上升，揚聲器部分，將隨蘋果明年下半年推出包括5G在內的新款智慧型手機，帶動新一波換機潮，預期揚聲器成長爆發力更甚今年。

法人認為，美律股價已大致反映近半年營運平淡利空，目前評價偏低，維持「逢低買進」投資評等，6個月目標價211元。

看好TWS趨勢，另一家本土法人也喊美律「加碼」評等，目標價由185元調高至210元。

法人重申美律「加碼」評等，並將目標價從185元上調至210元，看好美律是未來幾年全球TWS業務蓬勃發展的受益者，預計全球TWS出貨量將在明年增加2倍以上，銷售額貢獻將從今年的新台幣66億元上升至130億元。並看好美律iPhone揚聲器業務將繼續擴大，供貨占比將提升至30到40%，也將打入Apple Watch揚聲器供應鏈。（編輯：趙蔚蘭）1081219