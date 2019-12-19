辣椒強攻新遊戲及日本市場 盼翻轉營運

（中央社記者韓婷婷台北19日電）紅心辣椒今天舉行法人說明會，董事長鄧潤澤表示，2020年除了辣椒外，旗下子公司方舟、碩辣椒都將推出2至3款遊戲，並積極擴展日本市場，盼翻轉營運。

鄧潤澤表示，辣椒旗下端遊「全民打棒球2 Online」預計明年3月將推出大改版，6至7月將推手遊版；子公司辣椒方舟及碩辣椒明年至少有2款新遊戲上市。除了台灣市場外，集團將積極拓展海外市場，希望透過增資取得子公司日本傲視辣椒過半股權，積極拓展日本市場。

辣椒方舟預計明年3至4月間在台港澳同步推出一款新手遊，未來可望成為方舟主力遊戲之一，目前還有1至2款遊戲洽談中，規劃明年至少會推出2款新遊戲。

碩辣椒旗下「真‧三國無雙斬」在全球上線後，前2週皆維持在韓國暢銷排行榜前10名，台灣上市第1個月攻占App Store暢銷排行榜前3名、Google Play前5名。

鄧潤澤表示，碩辣椒已與北京暢遊簽訂「真‧三國無雙斬」大陸代理營運權，規劃明年6至7月在大陸上市，期望將三國熱潮推到最高峰。2020年將鎖定知名IP開發新遊戲。

至於碩辣椒研發的「新千姬大亂鬥」於今年11月底推出，由辣椒方舟運營，目前積極優化遊戲內容盼能刺激留存率及付費率，規劃明年1月在中國大陸上市，4月在日本推出。（編輯：張良知）1081219