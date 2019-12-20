台股盤中V型反轉 拚站穩12000點

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）台股盤中呈現V型反轉，在平盤附近震盪，拚站穩12000點之上。法人表示，短線台股漲多拉回修正，外資法人資金未退，大盤仍可從多方角度思考。

台股今天早盤翻黑走弱，權值股龍頭台積電持續貼息走勢，聯發科拉回，台股一度跌破12000點大關，最低來到11937點，逼近10日線約11894點。

不過盤中電子反彈，金融翻紅，台股呈現V型反轉，在平盤附近震盪，力拚站穩12000點大關之上。

截至10時15分，台股加權指數來到12001.96點，小跌16.94點，跌幅0.14%，成交值來到新台幣668.78億元。電子股盤中跌0.43%，金融股小漲0.09%。

主要蘋概股高檔整理，其中台積電盤中來到331.5元，跌1.04%。鴻海盤中來到91.9元，小跌0.33%，股王大立光來到5070元，小漲0.2%。

日月光投控來到84.5元，小漲0.24%。可成來到244元，小漲0.62%。另外聯發科來到446.5元，跌1.76%。

被動元件族群國巨來到399元，漲4.18%，華新科來到189.5元，漲2.99%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股加權指數今天開低回測10日線支撐，不過半導體和傳產類股轉強，大盤回到平盤附近，預估今天量能約1500億元左右。

展望台股後市，簡伯儀指出短線台股漲多拉回修正，外資法人資金未退，大盤仍可從多方角度思考。（編輯：黃國倫）1081220