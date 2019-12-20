上市櫃公司不動產交易 興富發獵地居建商之冠

（中央社記者潘羿菁台北20日電）信義全球資產統計今年前11月上市櫃公司不動產交易，建商類別獵地金額破千億元，創新高，也居各產業類別之冠，其中，興富發獵地金額高達新台幣126億元，為同業中最積極搶地者。

信義全球資產整理上市櫃公司不動產交易，可分為建設、壽險、科技、傳產、投資、金融等共計9種業別，今年前11月購入不動產總金額為1418.8億元，在建商部分，前11月購地金額為1028億元，佔總金額為7成，金額也創下建商業別最高紀錄。

建商當中又以興富發購地位居第一，光今年投資金額就達126億元，分別在台北、桃園、台中買地，除了蓋住宅外，還宣布擴大商用不動產比例，看好辦公需求，未來將蓋30棟商辦大樓。建商從2018年開始加重投資工業用地，包括華固及長虹紛紛提高廠辦開發比重，分別在台北及新北買工業地，預計開發廠辦，而今年建商投資工業地產較去年成長38%。

另外，壽險業也有大案進帳，包括南山人壽投資金額最高，除了重回信義計畫區地上權案標下信義行政中心外，今年又跨足工業地產買下桃園龍潭廠房，主要做倉儲用地。

以往元大金購置標的以商辦為主，近兩年改變了投資標的，標下兩筆台北地上權案，分別是空軍官兵活動中心地上權及松江南京捷運出口案，位居第二。國泰人壽近幾年致力於土地及工業地產，買下台北、桃園、台中精華地段不動產，積極擴大倉儲物流事業。

信義全球資產經理王維宏分析，今年投資與自用需求明顯升溫，為整體不動產市場注入千億資金，建商積極搶土地，投資標的以雙北及台中為主，看準商辦租金行情持續看漲，多家建商轉向蓋商辦。

產品類別還是以工業地產最受青睞，而從買方類別來分析，以往少見零售、壽險業購入工業地產，在今年提高投資比例，受到近年實體零售業者與電商對於物流倉儲需求擴增，壽險包含國泰、南山、全球及零售包含全家、全聯，紛紛進場跟著科技及傳產業搶工業地，帶動整體商用不動產衝到歷年新高。（編輯：鄭雪文）1081220