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台股跌破12000點 法人估下週恐盤整

最新更新：2019/12/21 23:01

（中央社記者潘智義台北21日電）台股週五下跌59.82點，收在11959.08點，跌破12000點大關，成交值新台幣1687.19億元。法人認為，因跌勢才起，下週不排除可能持續整理，但幅度不大，仍有機會重回12000點。

週五加權指數收在11959.08點，週線上漲31.35點，漲幅約為0.26%。

台積電第2季現金股利每股配發新台幣2.5元，19日除息，但股價收盤下跌7元，面臨貼息窘境，且20日續跌。

新光投信董事長劉坤錫表示，下週台股盤整的機率相對較大，主因本週才拉回兩個交易日，台積電陷入整理，但預期下週台積電整理幅度收斂，大盤也可望跟進，在整理過後有機會重回12000點。

劉坤錫說，自25日耶誕節至明年1月1日通常是外資休假期，調節持股動作較小，台股波動也應該較小，但外資畢竟已經習慣台股的交易模式，所以即便休假，交易量應該不會少太多。

關於選股，他直言，台股幾乎從年頭漲到年尾，才會創29年半新高，現階段選股不易，近一週電子股波動較大，傳產股相對穩定，可以考慮基期較低的鋼鐵、塑化股。

投顧研究部門主管表示，投資人原預期台積電秒填息，結果台積電竟連兩天下挫，形成外資賣、散戶接的情況。台積電近兩天跌深，理論上在下週可能反彈，但近兩週以來漲多，可能壓抑反彈力道。

另外，台積電近來上漲，帶動小型半導體設備廠股價跟漲，但股價超漲之後，面臨市場重新檢驗基本面的壓力，所以股價也陷入整理，投資人宜暫時避開漲多電子股。（編輯：楊玫寧）1081221

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