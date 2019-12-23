星展2020展望 估G3國家央行將暫停降息

（中央社記者吳佳蓉台北23日電）星展銀行（DBS）今天發布2020第1季投資展望，在公債殖利率曲線平坦且利率已處於極低水準情形下，預估2020年G3（美國、日本和歐元區）國家央行雖仍會維持貨幣寬鬆，但將暫停進一步降息。

在總經與政治展望部分，報告指出，2020年美國經濟將受到具有韌性的國內消費和謹慎的投資成長兩個因素多空拉鋸，歐元區經濟成長，則仍將處於較為疲弱狀態；而美中貿易戰在2020年依然會是市場擔憂的事件之一，且須留意英國脫歐和香港社會運動事件的發展。

報告表示，儘管2020年通膨率顯著上揚的機會不高，但可望觸底反彈，且從食品和基礎金屬價格的走勢顯示，不會出現通貨緊縮。2020年G3國家央行將暫停進一步降息，但維持寬鬆貨幣政策；而因寬鬆貨幣政策的效果已有限，各國政策重點將著重在財政政策，市場關注焦點將轉移至德國。

在金融市場展望方面，星展認為，投資人的股市部位仍偏低，公債殖利率上揚的環境有利股市在2020年的表現，由於美國企業獲利表現較良好，因此持續相對看好美股。

星展進一步指出，即使貿易戰引發市場對經濟衰退的擔憂，2019年全球股市漲幅仍接近23%，美股也第11年走揚，為有史以來最長牛市；但同時也是最不受市場青睞的牛市，因市場對股市能否持續走揚存疑，因此投資人布局股市的比重偏低。

星展認為，假設市場表現持續具有韌性，基於害怕錯過（Fear Of Missing Out，FOMO）及投資人別無選擇（There Is No Alternative，TINA）心態，大量資金仍可能投入市場，對股市形成支撐，在極低利率和債券殖利率環境下，投資人只能藉布局股票市場獲取較佳的報酬。

報告指出，預期2020年G3國家公債殖利率曲線將轉趨陡峭，其中短天期利率將持穩，而經濟成長動能的改善將溫和推升長天期利率。至於外匯市場，貨幣政策走向分歧將持續支撐美元指數，由於日圓會有避險相關需求，需要寬鬆貨幣政策才會使日圓的表現較為弱勢。

報告表示，考慮到違約率與到期殖利率，2020年BBB/BB評級的債券較具有投資價值，相對看好新興市場債，預期信貸利差將會收緊。此外，受惠於直播的興盛，電子競技相關產業將有顯著的成長，數位化的潮流將帶動全球半導體的需求，為值得留意的投資主題。

星展指出，展望2020年，星展集團持續偏好以「槓鈴式投資策略」建構投資組合，同時布局創造收益的資產，以及受惠於數位化潮流、人口老化以及中國中產階級成長等題材的股市。（編輯：趙蔚蘭）1081223