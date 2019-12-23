保瑞宣布獲台灣藥廠新約 營運添新動能

（中央社記者韓婷婷台北23日電）保瑞宣布與台灣知名藥廠簽訂新藥委託開發生產合作案，合作新藥適應症為糖尿病，正於美國執行二期臨床試驗，將為未來營運增添新動能。

保瑞表示，此台灣藥廠為保瑞自2018年收購美國Impax旗下益邦製藥後，積極拓展委託開發及生產（CDMO）業務的第一家在台客戶；此新藥為其自行研發的候選新藥，屬特殊藥物開發，擬應用於糖尿病適應症治療，目前已經美國食品藥物管理局（FDA）審查，正在執行二期人體臨床試驗。

保瑞指出，由於全球藥物市場競爭激烈、研發成本不斷提高，全球各大藥廠都面臨極大的經營壓力；因此在新藥開發過程中，藥廠會採取專業分工的模式，委託外部供應鏈進行合作，CDMO（Contract Development Manufacture Organization）藥品委託開發暨生產服務服務成為新模式。

根據Business Insights統計，到2021年，全球每年CMO/CDMO市場需求量可望達到1025億美元，市場潛力可觀。

保瑞聚焦代工、經銷及銷售等3大領域，代工業務方面，去年收購益邦製藥後，成為全台出口至美國最大的製藥公司。（編輯：張良知）1081223