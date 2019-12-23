淨資產平均值過低 國泰證券兩檔ETF將下市

（中央社記者潘羿菁台北23日電）又有ETF即將下市，台灣證券交易所今天表示，兩檔國泰證券投資信託管理的基金，由於近30天營業日淨資產價平均值低於新台幣1億元，預計在明年2月4日終止上市。

證交所表示，由國泰證券投資信託公司經理的「國泰日本ETF傘型證券投資信託基金之富時日本單日正向2倍證券投資信託基金」，以及「國泰日本ETF傘型證券投資信託基金之富時日本單日反向1倍證券投資信託基金」受益憑證，自今年12月20日以來，已達最近30天營業日淨資產價值平均值低於1億元的終止信託契約標準。

國泰證券投資信託向主管機關申請終止上述兩檔信託基金的信託契約，目前已獲得核准，預計會在明年2月4日終止上市。

證交所表示，在明年2月4日ETF終止上市日前，投資人仍可於集中交易市場買賣。而終止上市後，國泰證券投資信託公司將持續辦理投資人服務事宜。

這已不是今年來首例，早在11月底，證交所公告由復華證券投資信託經理的「復華香港ETF傘型證券投資信託基金之復華恒生證券投資信託基金」，同樣因為近30日營業天數淨資產價平均值低於1億元，預計在今年12月30日起下市。（編輯：郭萍英）1081223