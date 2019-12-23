台股漲多面臨修正 上周失血4.2億美元

（中央社記者韓婷婷台北23日電）根據彭博統計外資在亞股流向，上周吸金王寶座由南韓拿下，獲淨流入10.3億美元；其次為印度，吸金6.7億美元。台灣則因漲多面臨修正，外資由流入轉為流出，上周失血4.2億美元。

市場樂觀預期美中即將簽署第一階段貿易協議，加上全球景氣第4季回溫，激勵美股續創新高，並同步反應在其資金動能上。根據新興市場投資基金研究公司（EPFR）統計，美股基金上周轉吸金165.61億美元，不僅單周淨流入金額改寫近13周之最，更一舉奪回全球股票吸金王寶座。

此外，新興市場上周資金動能也普遍回溫，其中，新興亞洲和全球型新興市場型基金買氣均進一步放大，分別再流入29.68億美元和20億美元，全球新興市場型基金全年累計淨流入一舉由負翻正，轉吸金15.86億美元；拉丁美洲基金上周同樣也轉為小幅流入，連2周遭到資金調節獲得止血。

上周失血4.2億美元的台股，今天在台積電止跌回穩拉尾盤下，大盤加權指數終場重回「萬二」關卡，收在12022.23點，成交值也回升到1100億以上水準。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，就技術面觀察，加權指數有過熱現象，需觀察月線支撐是否穩固。此外，指數面臨漲多修正，加上聖誕節與新年假期，外資放假量縮影響，使得資金面稍嫌疲弱。後市可觀察外資收假後資金走向，目前認為，中長線指數仍有機會上攻。

周俊宏表示，中美第一階段貿易協定可望於一月簽署，預期短期內沒有重要的總經議題。此外，目前財報進入空窗期，盤勢將進入作夢行情，預期2020年業績成長股以及產業題材性高的族群將扮演主流。選股上，看好5G、記憶體、iphone等議題。

安聯台灣基金經理人廖哲宏表示，台股受惠中美貿易戰，景氣領先指標持續上揚，配合大選在即，多方信心不墜；目前經濟環境處於景氣循環周期的前期復甦期，受惠中美貿易戰與資金情勢寬鬆，儘管歲末年終可能有獲利了結賣壓，但中期走勢未見疲態，除趨勢向上的類股外，股價基期較低的類股也補漲可期。（編輯：鄭雪文）1081223