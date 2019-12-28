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節能家電優惠上路逾半年 刺激買氣衝破70萬台

最新更新：2019/12/28 11:08

（中央社記者吳佳蓉台北28日電）為期2年的節能家電減徵貨物稅優惠已上路逾半年，財政部統計至12月22日，已核定退稅申請案件約73萬件，退稅金額新台幣12.5億元，以冷、暖器機買氣最旺，件數占比達65%。

節能家電減徵貨物稅優惠今年6月15日上路，民眾只要購買能源效率第1、2級的新電冰箱、冷暖氣機及除濕機，每台最高可享2000元退稅，為期2年，至2021年6月14日止。

目前減徵優惠期間已過4分之1，財政部統計，從6月15日至12月22日，申請且已核定退稅件數約73萬件，已退稅金額達12.5億元。其中，冷暖氣機已核退47.4萬台，退稅金額8.67億元，件數占整體比重約65%、金額占比約7成。

其次為電冰箱，已核定退稅件數約20萬台，退稅金額3.3億元，除濕機已核定退稅5.8萬台，退稅金額5200萬元。

財政部賦稅署官員說，今年冬季氣候較暖，因此近幾個月優惠申請件數比起夏季略有減少，但累計仍達約73萬件，已達當初鼓勵民眾購買高能源效率家電、節能省碳的政策目標，接下來優惠期間還有1年多，歡迎民眾多多利用。

北區國稅局表示，為便利民眾了解優惠如何申請、退稅如何進行，財政部稅務入口網的「購買節能電器退還減徵貨物稅專區」對申請流程、常見問題等都有詳細說明，同時也可查詢退稅進度。

北區國稅局提醒民眾留意，若已購買節能家電商品且申請退稅，但事後需要退貨，記得要在退稅次日的30天內，填申請書向原受理國稅局撤回申請，或是填寫「繳回減徵貨物稅稅額繳款書」，向公庫繳納退稅；有換貨情形也要向原受理國稅局進行申請，換貨後若須補繳稅額，也應繳回差額。

財政部說，民眾若有退換貨情形，但卻未在限期內按規定繳回，將遭國稅局移送強制執行。（編輯：張良知）1081228

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