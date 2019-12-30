元大高股息ETF完成填息 歷史第2快

（中央社記者韓婷婷台北30日電）ETF人氣王元大高股息ETF今天盤中12時35分來到29.03元，完成填息，歷時69天（含六、日等例假日），僅多於2014年的43天，歷史第2快填息。

台股今天進入封關倒數，2019年全球股債齊揚，元大高股息ETF於10月23日除息，配發1.8元股息，按前一天股價29.03元計算，配息率6.2%，當時購買的投資人，僅69天便獲得6%的股息報酬率。

「元大高股息ETF」為目前ETF受益人數最多，截至2019年11月，受益人數達17.34萬人。由於今年配息率逾6%，吸引眾多投資人進場或加碼，另外也有不少偏好操作「填息布局法」的族群，選擇於除息後買進，希望賺取填息價差，或藉此逢低布局，因此讓元大高股息ETF於除息日當天，反而吸引另一批投資族群湧入，開盤不到1分鐘，成交量便衝上近7000張，終場成交超過98000張，創下單日成交量新高。

元大高股息ETF自2017年12月13日成立，從台股市值前150大企業中精選30檔未來殖利率高的個股，至11月規模達新台幣309億元，歷年平均配息1.385元、配息率4.6%、填息天數126天，其中2014年更僅43天便順利填息達陣，2019年也於同年順利填息達陣。

目前台股ETF掛牌檔數達21檔（不含槓桿、反向型），皆規劃配息機制，不僅吸引國內、國外法人投資，更吸引大量投資人轉向指數化投資，而配息型又以元大台灣高股息ETF最受投資人青睞，截至2019年11月受益人數為17.3萬人，相較於2016年底5.3萬人，成長幅度近230%，佔比更逼近整體受益人數的20%，相當於每5名ETF投資人，便有一人看好並持有元大高股息ETF。（編輯：楊凱翔）1081230