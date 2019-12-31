公辦都更首案簽約 花敬群：明年有望百花齊放

在內政部長徐國勇（中）的見證下，住都中心代理董事長花敬群（左）與麗寶集團董事長吳寶田31日正式簽約公辦都更首案，花敬群期許明年公辦都更招商有望「百花齊放」。（麗寶集團提供）中央社記者潘羿菁傳真 108年12月31日

（中央社記者潘羿菁台北31日電）麗寶集團拿下公辦都更首案，由國家住都中心主導「捷運圓山站西側都更案」今天與麗寶正式簽約，住都中心代理董事長花敬群充滿信心表示，明年度公辦都更招商量將會百花齊放。

麗寶集團預估將投資新台幣43億元，開發量體達到2.1萬坪，分為南側A區與北側B區兩塊開發，台銀分回的南側A區，未來將由麗寶回租，租期為20年，規劃引進福容大飯店，估計將替台銀帶來30.33億元租金總收益；北側B區則是規劃地上11層全齡宅、商場與美食大樓等。

出席簽約儀式的內政部長徐國勇表示，過去推動都更總是會碰到如釘子戶等瓶頸，如今透過公辦都更案起了示範作用，未來在危老與都更條例加持，將可以看到整體市容翻新與活化資產曙光。

花敬群則說，當初在住都中心討論圓山站西側案時，就設定「不能只是蓋豪宅賣掉」，必須要結合周圍環境讓整體都更效益極大化，首案導入的串連區域開發概念，未來住都中心招商案都會導入相同概念。

他表示，明年度將繼續推動公辦都更案，很有信心明年招商將創歷年新高，展現「百花齊放」。

麗寶集團董事長吳寶田不諱言地說，捷運圓山站西側都更案最大的優勢是地點佳，大同區是台北市最早開發的行政區，鄰近又有公共設施加持，但是位處航道底下，限制建築物高度卻成為很大缺點，因此當時帶著建築師與日本商場開發團隊共同討論研商，希望將限高劣勢扭轉成為優勢。

面對明年度房市景氣，吳寶田抱持正面看法，「絕對會比今年好」，因為整體景氣往上揚支撐房市，以六都觀察，台中、桃園與台南等需求依舊強勁，其中最看好桃園潛力。至於首善之都的台北市則需要仰賴都更案，不過都更需要政府協助，若是民間都更，「10年一晃就過去，等到20年的比比皆是」，因為有時候會遇到一棟房子有幾百戶主。

吳寶田進一步說，後續住都中心釋出的招商案都會一一評估，評估原則包括地點、基地規模與招商條件，若有不錯標的不排除再度申請。

捷運圓山站西側都更案預估在2022年動工、2025年完工。（編輯：林孟汝）1081231