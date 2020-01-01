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網傳已規劃核廢料貯存場址 台電：假消息

最新更新：2020/01/01 14:59
網路謠傳台電已選定核廢料貯存場，台電1日澄清這是假消息，目前僅初步排除不應或不宜設立中期貯存設施的區域，一切仍未定案。（中央社檔案照片）
網路謠傳台電已選定核廢料貯存場，台電1日澄清這是假消息，目前僅初步排除不應或不宜設立中期貯存設施的區域，一切仍未定案。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北1日電）網路謠傳台電已選定核廢料貯存場，台電澄清這是假消息，僅初步排除不應或不宜設立中期貯存設施的區域，一切仍未定案，將以公正組織、客觀標準及公開參與程序為原則，進行選址作業。

「南方崛起青年工作室」臉書貼文指出，根據日本學者爆料，總統蔡英文將在大選後，將全國核廢料集中貯存；臉書貼文同時附上台電內部簡報，包含15處被鎖定的貯存場以及核廢料地方回饋金措施。

對此，台電今天發布新聞稿指出，目前僅初步排除不應或不宜設立中期貯存設施的區域，一切尚未定案，後續將以公正組織、客觀標準及公開參與程序為原則進行選址作業。

台電進一步說明，依據非核家園推動專案小組決議，目前優先推動集中式中期貯存設施。而設施選址必須依照原能會訂定的「集中式放射性廢棄物貯存設施場址規範」，先把法規明定應禁止設立或避免設立的區域排除在外，舉例來說，活動斷層兩側一定範圍、水庫集水區、土壤液化區等均不得設置，才能進行後續選址程序，此外，原住民族保護區，也須尊重「原住民族意願」。

網路謠傳台電已規劃設施設立地點，台電強調是假消息，且過去依法盤點符合地質條件的區域，也都遇到地方政府的反對，後續仍然要由公正組織，以客觀標準，依循公開參與程序討論如何選址。

台電強調，將積極配合非核家園推動小組步調辦理，具體內容、貯存形式將在後續會議討論與規劃，也呼籲各界共同面對核廢料處理課題。（編輯：紀淑芳）1090101

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