台股今年元月題材多 專家：行情可期

（中央社記者潘智義台北2日電）2010年起近10年台股國曆新年開紅盤有4次下跌，但並不影響後續漲勢，2019年開紅盤大跌173.27點，全年仍大漲2269.73點。專家認為，今年開紅盤大漲百點，元月行情可期。

台股今天收在12100.48點，上漲103.34點，漲幅0.86%，成交值新台幣1413.67億元。

群益投顧分析師廖健佑表示，今年1月台股可望延續去年底的行情，主因選舉行情、美國消費性電子展（CES）帶動5G、摺疊手機題材，搭配農曆新年的紅包行情，因CES展在月中，緊接著又有台積電法人說明會，下半月適逢農曆新年假期，所以「元月行情」應該集中在上半月。

廖健佑指出，5G概念股可以留意印刷電路板（PCB）、攻率放大器（PA）、記憶體、被動元件當中的低溫共燒陶瓷技術（LTCC）族群；摺疊手機概念股則以軸承族群為主。

新光投信董事長劉坤錫認為，去年底那一波漲勢可望延續到今年的元月，只要美股沒意外，台股也有機會在12000點附近高檔震盪，緩步走高；尤其成交量自耶誕節假期的1000億餘元，今天擴大至1400多億元，有利後市。

劉坤錫說，CES近2年主軸不外乎5G，衍生出人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、自駕車，此外電信營運商、遊戲也有聯想空間。台積電法說會前，股價有機會維持近幾週的水準，呈現高檔橫盤整理，待法說會具體內容出爐，或法人對台積電的預期看法出現，才會有進一步變化。（編輯：張均懋）1090102