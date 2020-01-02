滙豐展望2020 維持利率與經濟成長偏低環境

（中央社記者吳佳蓉台北2日電）展望2020年及2021年，滙豐銀行預估，全球經濟成長率將維持在2.5%及2.6%，同時預估美國聯準會（Fed）在未來兩年都不會降息，將維持聯邦基金利率目標區間在1.5%至1.75%水準不變。

滙豐銀行今天發布「2020年投資展望」指出，2020年將維持利率偏低、經濟成長偏低環境，雖然全球經濟趨緩出現觸底跡象，但預料未來幾年還是會低於正常水準。

在Fed利率政策部分，由於美國勞工市場穩健，私人消費強勁，加上通膨前景溫和，相信美國在未來2年無需進一步降息。

滙豐認為，相對受已開發經濟體債券收益率低迷、經濟成長放緩、通膨下降壓力和經常帳赤字改善等因素影響，預估許多亞洲和新興市場央行將會於2020年進一步放寬其貨幣政策。

滙豐私人銀行亞洲區首席市場策略師范卓雲說，美中達成第一階段貿易協議，可能反映最近一波全球成長下行的低谷已過，但今年主要經濟體的經濟成長率仍將偏低，預估美國為1.7%，歐盟為0.7%，中國則為5.8%。

匯率方面，范卓雲表示，預估美元將於今年保持強勢，與十國集團（G10）相比，美元利率較具吸引力，而且美元具備避險性質，這些因素可為美元提供支持；在達成第一階段貿易協議、美國局部降低自中國進口關稅下，人民幣兌美元匯價可望靠穩，在2020年底達到人民幣7.15元位置。

對於2020年資產配置策略，范卓雲說，預估全球將長期處於低成長、低收益的經濟環境，展望未來10年，各資產類別的預期回報都將會下跌，採取多層面的投資策略，朝新投資方向布局，主要看好亞洲消費力、中國經濟轉型、工業革命4.0和可持續發展等相關產業。

滙豐表示，對全球股票維持中性比重配置，看好美國、英國及印尼股票，並在美國投資級別企業債券，以及個別新興市場和亞洲美元債券和本幣債券尋找息差機會。

范卓雲指出，隨政治因素持續紛擾，分散風險尤其重要，投資組合應避免持有過多現金結餘，要採取多元收益策略，舉例來說，對沖基金、私募市場工具、房地產和黃金等另類投資是有效分散投資組合風險的工具。（編輯：張均懋）1090102