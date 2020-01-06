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投資人擔心美伊爆發戰爭 亞股多收黑

最新更新：2020/01/06 18:34

（中央社香港6日綜合外電報導）美國上週暗殺伊朗軍方高級指揮官，引發各界擔心中東地區會爆發大型衝突，市場避險情緒升溫，油價和金價應聲勁揚。全球股市大多走低，亞洲股市今天追隨美股跌勢多半收黑。

美國3日擊殺伊朗革命衛隊聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani），伊朗揚言要採取報復。美國總統川普隨後警告，可能對德黑蘭展開「重大報復」。美軍暗殺蘇雷曼尼的消息震驚全球股市，引發投資人獲利了結賣壓，也使油價飆漲。

伊朗昨天宣布，將進一步縮減對2015年核子協議的承諾；另外，伊拉克國會要求美軍撤離。這都是美軍發動攻擊造成的後果。

中美準備在下週簽署第一階段貿易協議，同時有數據顯示，全球經濟出現些微改善，這些都帶動市場樂觀情緒，但美軍突襲蘇雷曼尼引發的危機使投資人大感震驚。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）的厄崔爾（Ray Attrill）說：「地緣政治緊張局勢看似在未來幾天都會持續升溫，帶動油價上漲，並讓風險資產市場繼續處於守勢。」

美股3大指數3日收盤全數下跌，自歷史高點拉回。亞股今天追隨華爾街股市跌勢大多收黑。今天是日本東京股市2020年首個交易日，投資人結束新年假期回歸股市之際，日經225指數收盤重挫1.9%。香港股市收跌0.8%。

新加坡股市下跌0.6%。首爾和雅加達股市挫低1.0%。台北股市重挫1.3%。但雪梨和威靈頓股市雙雙收紅。上海股市終場持平。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）1090106

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