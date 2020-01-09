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SSD拉升快閃記憶體封測需求 力成首季吃補

最新更新：2020/01/09 12:24

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）外資法人指出，固態硬碟（SSD）出貨量和價格可望同步上揚，帶動NAND型快閃記憶體需求看增。市場人士指出，後段封測廠力成可明顯受惠，今年第1季業績衝同期新高。

美系外資法人報告指出，今年固態硬碟出貨量和價格可望同步揚升，主要是SSD價格已經達到甜蜜點，512GB容量的SSD價格與1TB容量的傳統硬碟價格相同；此外，新款遊戲機產品開始採用512GB以上的SSD，加上中國NAND型快閃記憶體供貨商與台廠合作密切，都加速SSD模組應用量增價漲，也帶動NAND型快閃記憶體需求看增。

法人預估，今年第1季NAND型快閃記憶體合約價可望較去年第4季成長10%；根據調查供應鏈指出，今年第1季NAND型快閃記憶體在通路的庫存水位並不高。

市場人士表示，SSD模組量增價漲帶動NDNA型快閃記憶體需求，後段封測廠力成可明顯受惠。去年第3季快閃記憶體封測，占力成整體業績比重提升到39%。

力成今天股價開高走強，重返百元大關之上，午盤最高來到102.5元，漲5.78%。

力成先前指出，智慧型手機需求強勁，資料中心應用需求改善，快閃記憶體封測產能爆量，固態硬碟高滲透率帶動元件需求強勁，產能也爆量，持續擴充產能因應今年第1季需求。

展望今年第1季營運，法人預期，力成新產能將於第1季投產，布局3D NAND型快閃記憶體封測，可望在第1季貢獻業績。

另外，伺服器動態隨機存取記憶體（DRAM）訂單能見度可看到第1季底，預期第1季業績可望較去年同期成長16%到17%，每股純益可超過1.6元，單季業績有機會創同期新高，力成今年上半年在記憶體封測表現可正向看待。（編輯：張良知）1090109

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