總統蔡英文連任 產業界盼施政打務實經濟牌

（中央社記者潘羿菁台北11日電）2020年選舉結果出爐，總統蔡英文連任成功，鋼鐵與塑化兩大傳產火車頭，希望未來4年政府以拚經濟為重心，塑化業擔憂台灣在亞太地區邊緣化問題，而鋼鐵業則盼望放寬一例一休。

台塑化董事長陳寶郎表示，經濟發展一直是全台民眾最關心的重點，大家都希望過著富裕日子，盼望蔡總統連任後，未來4年可以全力衝刺經濟，「不要嘴巴上講會照顧人民生活，卻一點作為也沒有」，拿出實際執行魄力，只要有作為，民眾都會有感。

他進一步說，台塑化是以外銷為導向的企業，對於國際競爭變化相當關注，眼看東南亞已經形成自由貿易區，緊接著，中國、日本與韓國達成共識，三方擬於今年11月簽署區域全面經濟夥伴協定（RCEP），身為業界，憂慮台灣被邊緣化的危機迫在眉梢，盼望政府慎重看待亞太各個區域自訂優惠關稅，卻沒有台灣一席地位的困境。

鋼鐵股王世紀鋼董事長賴文祥則是建言一例一休適度放寬、增加彈性，以營造業為例，有時候遇到連續下雨11天無法上工，好不容易盼到放晴追趕工程進度，結果碰到一例一休制度，勞工只能上班6天、有1天必須強制休假，導致工程遇到種種因素而延誤。

他建議，應該給予勞方自由選擇是否加班，若資方願意多付加班費的情況，員工自願性選擇加班上班，無疑是雙贏格局，所以希望未來新政府針對勞基法可以適度修正，採取更務實方式讓勞資雙方都滿意。

羽絨衣大廠的廣越總經理吳朝筆期許，目前兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早收清單預計在今年9月進行10年一次檢討，成衣代工廠生產基地在中國與東南亞，所需的上游原料布料，會從台灣出口到中國，若沒有ECFA早收清單就必須負擔較高稅率，勢必會影響台灣布廠與成衣廠，因此盼望ECFA早收清單可以維持。

營建股王華固總經理洪嘉昇建議，政府對於各行各業應該一視同仁，尤其房地產更可視為國內經濟發展火車頭角色，帶動周邊效益大，誤把投機客炒作責任歸類到建商身上，盼望政府在房地合一稅、豪宅稅與囤房稅應該重新檢討。

一名不願具名的石化業認為，儘管蔡政府4年來做不少改革，尤其是軍公教年金改革，讓社會有一股討厭民進黨的氛圍，但是香港反送中事件依舊是左右台灣選舉風向，催出年輕人與中間選民選票，大家對於自由民主的追求勝過討厭民進黨，預期兩岸議題將是每次台灣總統大選的主考題。

他進一步指出，儘管蔡總統連任，兩岸政策將是無法迴避又極具挑戰的課題，緊接而來的ECFA早收清單10年檢討大限來臨，這10年來許多產業都享受ECFA優惠關稅，一旦拿掉對台灣衝擊是顯而易見，其衝擊恐怕更勝RCEP。（編輯：楊凱翔）1090111