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蘋果經銷商瞄準果粉 祭抽獎福袋搶年節商機

最新更新：2020/01/12 17:20

（中央社記者韓婷婷台北12日電）農曆新年即將來臨，為了搶攻買氣，蘋果經銷商正崴旗下的STUDIO A、德誼等均推出大樂透活動，包括紅包、福袋及抽獎等活動，大手筆搶年節商機。

過年期間，許多民眾都喜歡試試手氣，期望為新的一年搏得好運，搭配新產品陸續上市，尤其果迷引勁期盼、全球大缺貨的AirPods Pro有望在下週到貨，STUDIO A特地砸下百萬金額舉辦「2020超級大樂透活動」，希望拉升買氣為年節商機加溫。

STUDIO A表示，除了各種滿額活動禮外，單筆消費滿萬元可再獲得一次抽獎機會，最大獎為價值5萬900元的MacBook及iPad Pro，超過6000個獎項，總獎金額超過百萬，預計將帶動春節業績成長3成以上。

德誼數位則推出「金鼠迎春 好運鼠於你」福袋吸客，999元就可以帶回家，限量1000組，同時可參加抽獎，頭獎為電動機車Gogoro VIVA，總計有多達100個獎項。

近幾年隨著蘋果自營通路進駐台灣，經銷體系大餅遭到瓜分，經銷商無不尋求新商機，藉由擴大會員服務增加營業額。STUDIO A行動商城除了電腦、3C及周邊產品外，也擴及生活、飲食、保健、居家生活用品甚至是寵物用品。（編輯：楊凱翔）1090112

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