更多編輯台推薦新聞：
批臉書不事實查核政治廣告 星戰元老怒刪帳號
國際

批臉書不事實查核政治廣告 星戰元老怒刪帳號

穩住政務助攻大選 蘇貞昌獲留任繼續衝
政治

穩住政務助攻大選 蘇貞昌獲留任繼續衝

2020年奧斯卡金像獎 主要入圍名單一次看
娛樂

2020年奧斯卡金像獎 主要入圍名單一次看

看懂武漢肺炎病毒命名學 避地名防污名化
生活

看懂武漢肺炎病毒命名學 避地名防污名化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

民營銀行開辦基金自行質借 上海商銀搶頭香

最新更新：2020/01/14 13:31

（中央社記者劉姵呈台北14日電）為打造國際理財平台，增加特定金錢信託資金的靈活性與流動性，金管會於去年開放「基金自行質借」業務，並各銀行申請辦理；其中，上海商銀為繼公股合庫銀行後，首家獲准開辦的民營銀行。

金融監督管理委員會2019年2月公告開放「基金自行質借」業務，並開放國內銀行遞件申請辦理，對投資人來說，資產可以做質押借款，資金運用更有彈性，也有助於銀行推動財富管理業務，擴大財富管理業務規模。

上海商銀今天表示，去年6月底向金管會遞件申請開辦基金自行質借，經金管會審核內部管理規範及相關契約，並通過資訊系統控管機制的檢測，於去年12月23日獲准開辦這項業務。

上海商銀也為繼公股的合作金庫銀行後，第一家獲准開辦的民營銀行，上海商銀指出，自去年12月27日正式開辦後，已順利完成3筆動撥。

上海商銀表示，開辦基金自行質借，標的納入信託財產運用於境內外的基金、債券等，可協助投資人長線持有理財商品，讓客戶以該標的取得融資資金後，能更靈活運用於實質需求面或理財投資面，並為市場注入新活水。

此外，為避免投資人過度擴大財務槓桿以及銀行業務人員不當招攬的行為，金管會也要求銀行應確實訂定內部管理規範、建置系統架構以及制定風險控管機制，才能向金管會提出申請，並經審核通過後始可辦理。（編輯：楊凱翔）1090114

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報