民營銀行開辦基金自行質借 上海商銀搶頭香

（中央社記者劉姵呈台北14日電）為打造國際理財平台，增加特定金錢信託資金的靈活性與流動性，金管會於去年開放「基金自行質借」業務，並各銀行申請辦理；其中，上海商銀為繼公股合庫銀行後，首家獲准開辦的民營銀行。

金融監督管理委員會2019年2月公告開放「基金自行質借」業務，並開放國內銀行遞件申請辦理，對投資人來說，資產可以做質押借款，資金運用更有彈性，也有助於銀行推動財富管理業務，擴大財富管理業務規模。

上海商銀今天表示，去年6月底向金管會遞件申請開辦基金自行質借，經金管會審核內部管理規範及相關契約，並通過資訊系統控管機制的檢測，於去年12月23日獲准開辦這項業務。

上海商銀也為繼公股的合作金庫銀行後，第一家獲准開辦的民營銀行，上海商銀指出，自去年12月27日正式開辦後，已順利完成3筆動撥。

上海商銀表示，開辦基金自行質借，標的納入信託財產運用於境內外的基金、債券等，可協助投資人長線持有理財商品，讓客戶以該標的取得融資資金後，能更靈活運用於實質需求面或理財投資面，並為市場注入新活水。

此外，為避免投資人過度擴大財務槓桿以及銀行業務人員不當招攬的行為，金管會也要求銀行應確實訂定內部管理規範、建置系統架構以及制定風險控管機制，才能向金管會提出申請，並經審核通過後始可辦理。（編輯：楊凱翔）1090114