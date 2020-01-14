光電英雄聯盟成軍 幫助產業找到對的人

（中央社記者蔡芃敏台北13日電）光電科技工業協進會與人力銀行攜手成立光電英雄聯盟，執行長黃稟洲說，學術與實務存在落差，企業與學校能透過平台互動，光電英雄聯盟目標為適合的人才找到適合職缺。

光電科技工業協進會、1111人力銀行、大專院校以及產業共同組成「光電英雄聯盟」，光電英雄聯盟以光電產業、科研為主軸，搭建人才與企業間的橋梁，目前有交通大學、中正大學與成功大學等校加入，企業則有台達電、群創光電以及億力光電等，並於今天舉行聯盟成立記者會。

黃稟洲表示，學術與研究機構是產業發展的基石，不過，學生在校所學與業界實務仍存有落差，有時也會出現「一流企業聘請一流人才，人才卻做普通工作」，光電英雄聯盟目標是讓適合的人才找到適合職缺。

此外，光電英雄聯盟與中華民國創業投資商業同業公會也將攜手合作，黃稟洲說明，每年至少辦理2場以上創業資金對接說明會，為企業找尋適合人才，也提供在學學生有更多機會認識企業，也會將學校產研成果與企業對接，提供學校新創輔導，讓科研團隊能有更多資源。

黃稟洲說，光電科技工業協進會目前會員廠商有200多家，包含大立光、晶電、群創、友達、光寶、亞光、鴻海等業者，未來希望引領旗下廠商加入聯盟。（編輯：張均懋）1090114