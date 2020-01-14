卓永財看大選後局勢 ECFA早收清單有機會延長

（中央社記者鍾榮峰台中14日電）上銀集團總裁卓永財表示，ECFA早收清單有機會繼續延長，才能有助兩岸關係；觀察總統大選後台灣政經局勢，他建議政府積極拚經濟，創造企業產業經營環境。

上銀集團包括上銀、大銀微系統、上銀光電和邁萃斯精密等公司，今天傍晚在台中舉行尾牙聯歡晚會，席開590桌，卓永財會前接受媒體採訪。

觀察總統大選後台灣政經局勢，卓永財表示，選舉反映時代需求，他指出，有了經濟才會有社會福利；沒有經濟，就沒有稅收和社會福利。他認為，拚經濟是各國政府的施政方向，應創造企業產業經營環境。

觀察台灣和中國大陸關係，卓永財分析，兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早收清單，有機會繼續延長，中國大陸會從大方向來看，這樣有助雙方經濟關係，維持經濟密切發展。

觀察全球局勢，卓永財分析，中國大陸重視非洲，日本近年也布局非洲，台灣是海島型經濟，應該鎖定其他新興市場，台灣尚未重視非洲，預期10年後非洲將是全球經濟成長快速的區域。

在人才培育部分，卓永財建議，無論台商回流、外商在台設研發中心，還是聯發科和台積電等在台搶人才，顯示人才是台灣最嚴重的問題，要解決人才落差，讓教育符合職場環境需求，學校要彰顯多元價值。

他表示，教育規劃要從台灣出發，大學教育與產學連結，上銀集團也積極培育人才，今年推動科學素養教育，未來結合藝術。（編輯：張均懋）1090114