富邦VIX ETF面臨下市風險 證交所籲留意

（中央社記者潘智義台北14日電）台灣證券交易所今天提醒投資人，富邦投信公布1月13日富邦VIX ETF單位淨資產價值為新台幣2.51元，較其最初單位淨值20元累積跌幅達87.45%，恐有下市風險。

證交所說，當富邦VIX淨值下跌至2元，即達上述終止期貨信託契約標準，投資人於決定從事交易前，應注意其投資風險。

上市期貨交易型基金富邦VIX ETF（00677U）自1月3日盤中低點2.72元來到1月8日盤中高點3.14元，3個交易日上漲15.44%，但隨後一路走低，今天盤中低點2.55元，4個交易日下跌18.78%。

富邦VIX指數股票型基金（ETF）是以美國恐慌指數（VIX）為標的，美國恐慌指數是美國芝加哥選擇權交易所（CBOE）掛牌的指數商品，對應的是美國標準普爾（S&P）500指數，若S&P500指數大跌，則投資人恐慌情緒增加，美國恐慌指數就大漲，反之則大跌。

證交所說明，去年7月26日主管機關發布函令，屬指數股票型期貨信託基金者，最近3個營業日基金平均單位淨值，較其最初單位淨資產價值累積跌幅達90%時，或基金平均淨值低於新台幣2千萬元者，應報主管機關核准後終止期貨信託契約。

證交所強調，富邦投信公布今年1月13日富邦VIX (00677U) ETF單位淨值為2.51元，較其最初單位淨值20元累積跌幅已達87.45%，當其淨值下跌至2元即達前述終止期貨信託契約標準，投資人於決定從事交易前，應注意其投資風險。（編輯：張均懋）1090114