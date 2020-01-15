負面因素未消散 台塑化陳寶郎：今年不敢太樂觀

（中央社記者潘羿菁台北15日電）台塑化董事長陳寶郎今晚表示，美中貿易戰與同業新產能等負面、不確定因素持續干擾，在烯烴與煉油利益皆受影響，預料今年展望偏向保守，「不敢太樂觀」。

台塑四寶第三家暮年會、台塑化晚間登場，不過台塑集團總裁王文淵並未出席，改由胞弟、台塑集團管理中心常務委員王文潮代打。台塑化2019年度自結稅後淨利368.07億元，年減38.7%，EPS為3.86元，創近五年新低水準。

陳寶郎致詞時表示，去年有兩大負面因素，第一、美中貿易戰，儘管美中雙方第一階段協議簽署，但是2000億美元關稅尚未取消，對於市場壓力仍存在；第二、中國與美國的油品、化學品新增產能持續，例如，中國在2019年至2024年將新增1800萬噸乙烯、美國則是950萬噸，勢必會讓乙烯行情受到擠壓，此外，中國去年大量外銷汽、柴油的狀況，今年持續外銷狀況並未改變。

截至目前來看，去年的負面干擾因素尚未消除，可以想見，今年並未有太多樂觀因素，陳寶郎直言，「今年不敢太樂觀」；至於是否會更差，他說，「要看川普」。

至於今年油價走勢，他估計第1季會是全年四季度中價格最高，約落在每桶65至66美元，第2季稍低約在61至62美元，第3、4季為62至63美元；第1季最高是因為產油國再度減產支撐油價。

不過外界注目的台塑化與台化的路州投資案，陳寶郎說，目前處於隨時可以動工階段，但是考量到當時評估環境與現在大不同，當年是依據2013年、2014年石化售價試算，如今石化行情走勢跟6、7年前差異大，因此必須重新試算投資報酬率。

但是他認為，美國擁有便宜乙烷原料，其優勢短期間內難取代，站在他個人立場會建議繼續投資，目前規劃在農曆年後，會端出最新評估數字，屆時就會做決定。（編輯：黃國倫）1090115