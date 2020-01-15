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技嘉看好伺服器業務 挑戰2年內營收翻倍

最新更新：2020/01/15 21:56
板卡廠技嘉15日舉行尾牙晚宴，董事長葉培城受訪時看好主機板、顯示卡今年出貨量將比去年成長兩位數百分比。中央社記者吳家豪攝 109年1月15日
板卡廠技嘉15日舉行尾牙晚宴，董事長葉培城受訪時看好主機板、顯示卡今年出貨量將比去年成長兩位數百分比。中央社記者吳家豪攝 109年1月15日

（中央社記者吳家豪台北15日電）板卡廠技嘉今天舉辦尾牙晚宴，董事長葉培城預期今年主機板和顯示卡出貨量將比去年成長兩位數百分比（10%以上）；並看好伺服器營收將在2年內翻倍，達新台幣200億元。

葉培城受訪指出，板卡產品需求已回到比較正常的狀況，今年要加足馬力，有機會做到價量齊揚，希望板卡出貨量能比去年成長兩位數百分比，尤其技嘉在中國主機板市場流失一些市占率，今年要積極搶回來。

葉培城指出，全球伺服器成長空間還很大，其中美國是比較成熟的市場，雖然專案規模不見得都很大，但有蠻多需求。

不過，技嘉伺服器去年貢獻獲利的比重不高，葉培城認為原因是伺服器相關投資的費用很高，如果沒有做到一定規模，比較難大幅獲利。他看好技嘉伺服器營收將在2年內達200億元，相較去年約110億元至120億元，可望翻倍成長。

因應美中貿易戰，技嘉去年在既有的桃園廠升級自動化設備，提高生產效率及良率，包括主機板、顯示卡等產品都可以在桃園廠小量多樣生產，目前桃園廠占技嘉總產能近30%，今年將持續提高自動化程度。

談到台商回流投資，葉培城表示，不管從哪個角度看，都會有一定比例的企業離開中國，政府要避免台灣成為這些企業的中繼站，例如原本要去泰國或越南投資的企業因為來不及，只好先到台灣設置產線1、2個月，等到時機成熟又把產線移走。他建議政府應該提出一些吸引台商的措施，把企業留下來。（編輯：張均懋）1090115

板卡廠技嘉15日舉行尾牙晚宴，董事長葉培城（中）率主管群舉杯向員工致意，感謝一年來的辛勞。中央社記者吳家豪攝 109年1月15日
板卡廠技嘉15日舉行尾牙晚宴，董事長葉培城（中）率主管群舉杯向員工致意，感謝一年來的辛勞。中央社記者吳家豪攝 109年1月15日

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