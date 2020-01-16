新普產品組合優化 美系外資目標價調升到350元

（中央社記者吳家豪台北16日電）美系外資看好電池模組廠新普執行力得宜，且產品組合增加電動自行車及資料中心備援電池等非消費性電子比重，將帶來穩健成長及4%現金殖利率，投資評等維持加碼，目標價調高到350元。

新普股價今天開高上漲2.5元，盤中最高來到322.5元，漲幅約2.2%。

美系外資發布研究報告，認為新普已開始向亞馬遜、微軟出貨資料中心備援電池（BBU），將從今年第1季起挹注少量營收，預期資料中心備援電池將貢獻新普2020年營收3%、貢獻毛利10%，並看好新普將於2021年打入更多美系資料中心客戶。

美系外資認為，新普的消費性電子產品將持續成長，並執行更多非消費性電子專案，推估2020年營收及獲利分別成長10%、12%；雖然新台幣近期升值可能帶來不利影響，但新普應會主動避險。

美系外資預期，受淡季效應影響，新普今年第1季營收將季減26%，但相較去年同期增加14%，主要因為電動自行車、資料中心備援電池、iPhone與iPad Pro等資訊科技產品出貨增加，以及筆電產品市占攀升，維持新普「加碼」投資評等，目標價從340元調高到350元。（編輯：楊玫寧）1090116