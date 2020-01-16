張國明提五大聲明 質疑鍾德美違法涉入長榮經營

已故長榮集團創辦人張榮發大房二子張國明（左3）16日在台北召開記者會，他戴著黑色口罩，透過委任律師吳祝春發出五大聲明，指張榮發基金會董事長鍾德美違背初衷，涉入長榮集團經營，張國明全程未發言，由律師朱應翔（左）、吳祝春（左2）代為發言。中央社記者吳家昇攝 109年1月16日

（中央社記者潘羿菁台北16日電）已故長榮集團創辦人張榮發大房二子張國明今天召開記者會，他帶著黑色口罩，透過委任律師吳祝春發出五大聲明，痛批張榮發基金會董事長鍾德美違背初衷，涉入長榮集團經營。

張榮發大房家變正式搬上檯面，張榮發（文教）基金會董事張國明首次舉行記者會，並找來董事李寬量、吳景明，以及委任律師朱應翔、吳祝春一同出席。

張國明透過吳祝春提出五大聲明，質疑張榮發基金會董事任期在2018年12月17日屆滿，迄今超過一年卻沒有完成改選，主管機關已多次發函要求儘速完成，但張榮發基金會董事長鍾德美為規避改選，此時提出修改章程，增加職務屆滿後，可以無限延長條款，鍾德美是否想做「萬年董事長」。

此外，張國明聲明也指出，鍾德美至少3次惡意指使保全阻擋意見不同的董事們開會。

張國明聲明強調，鍾德美未經過董事會決議，逕自行使長榮國際1.44億股權，涉入長榮國際經營運作；2019年5月與11月，也未經董事會決議，逕自行使基金會持有長榮鋼鐵2500萬股的股權，涉入長榮鋼鐵經營運作。主管機關教育部已函文要求基金會說明，鍾德美卻無視主管機關要求，繼續違法涉入長榮集團經營運作。

聲明中也對董事選任提出質疑，他指出，財團法人基金會的「董事選任」應以特別決議選出，為何鍾德美多次企圖要求改以普通決議。認為多次於董事會提出違法的「鍾德美版董事選舉辦法」，若沒有公平公正的選舉辦法，要如何確保選舉結果的公平性。

張國明聲明強調，張榮發基金會屬於公益性質法人，應接受主管機關監督，董事任期屆滿就應該改選，希望教育部依法處置，終結鍾德美的違法行為，讓屬於公益性質的基金會能專心於公益文教事業推廣，勿再涉入長榮集團經營權。（編輯：楊凱翔/張良知）1090116

已故長榮集團創辦人張榮發大房二子張國明（中）16日在台北召開記者會，透過委任律師發出五大聲明，指張榮發基金會董事長鍾德美違背初衷，涉入長榮集團經營；會中播放張國明帶著律師參加董事會遭阻擋的影片。中央社記者吳家昇攝 109年1月16日