富比世台灣富豪榜 頂新魏家擠下郭台銘居首

（中央社新加坡16日綜合外電報導）根據財經雜誌「富比世」的台灣富豪榜，頂新集團4兄弟聯合拿下榜首，合計淨資產達72億美元（約新台幣2156億元），取代了跌到第4名的鴻海科技集團創辦人郭台銘。

「富比世」（Forbes）提到，台灣前50大富豪的淨資產總和增加7.7%，從上次於2018年11月估算的1040億美元增到1120億美元，比起台灣的基準股價指數，成長並不算多，台股同期上漲超過22%。

頂新集團4兄弟魏應州、魏應交、魏應充、魏應行聯合拿下榜首，合計淨資產達到72億美元，取代了郭台銘。郭台銘跌到第4名，他的淨資產從73億美元減少為69億美元。

國泰金融控股公司的蔡宏圖、蔡政達以合計淨資產71億美元排名第2；排名第3的旺旺集團創辦人蔡衍明是今年以個人進榜的最大富豪，由於原材料價格下跌，去年上半年企業所得提高，他的資產增加14億美元，達到70億美元，爬升兩個名次。

今年富豪榜上有25人財富增加，其中9人主要以科技業為牟利領域。以百分比來看，第32名的楠梓電子創辦人吳禮淦是增加比例最多的富豪，暴增超過138%，來到13.6億美元，因為楠梓電股價在中國將推出第5代行動通訊技術（5G）的預期下，漲幅逾倍。

第35名的聯發科技董事長蔡明介資產達13億美元，他的財富因股價上漲帶動下增長80%，他的企業是5G晶片生產商。

台灣富豪榜前10名如下：

1.頂新集團魏應州、魏應交、魏應充、魏應行；72億美元。

2.國泰金融控股公司蔡宏圖、蔡政達；71億美元。

3.旺旺集團蔡衍明；70億美元。

4.鴻海集團郭台銘；69億美元。

5.富邦金控蔡明忠、蔡明興；57億美元。

6.日月光集團張虔生、張洪本；46億美元。

7.廣達集團林百里；43億美元。

8.國巨集團陳泰銘；38億美元。

9.長春集團林書鴻；37.5億美元。

10.大立光電林耀英；29億美元。

今年進入富豪榜的最低資產門檻為5億9000萬美元，比先前的5億3000萬美元高。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1090116