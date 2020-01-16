張榮發基金會爭議 教育部盼儘速完成董事改選

（中央社記者陳至中台北16日電）已故長榮集團創辦人張榮發大房二子張國明今天召開記者會，質疑張榮發基金會董事長鍾德美涉入集團經營。基金會主管機關教育部表示，會依法督導，盼儘速完成董事改選。

張國明召開記者會，透過律師質疑張榮發基金會董事任期在2018年12月17日屆滿，迄今超過一年卻沒有完成改選，董事長鍾德美為規避改選，提出修改章程，增加職務屆滿後，可以無限延長條款，並至少3次惡意指使保全阻擋意見不同的董事們開會。

張榮發基金會主管機關教育部發出聲明指出，已數次發函請張榮發基金會儘速完成董事改選，據瞭解已召開過5次會議討論改選事宜，但都因出席人數未達門檻的原因流會。

教育部表示，董事改選過程中，發生董事長未經董事會授權，代表法人行使股東權介入單一公司經營權的爭議。教育部曾函詢法務部、經濟部、金融監督管理委員會釐清，確認目前沒有法令明文規範財團法人應如何行使其所持股公司的股東權益。另外，台北地方法院108年度訴字第856號民事一審判決指出，基金會未召開董事會，由董事長派員代表出席股東會、行使選舉權、表決權，「於法尚無不合。」

另外，張榮發基金會申請以普通決議方式改選董事，教育部表示，為求客觀公正及依法行政，目前正研析法規及蒐集相關事實證據，評估基金會歷次召開會議狀況。在教育部沒有許可之前，董事改選仍須依法以特別決議方式辦理。

教育部重申，將依法督導張榮發基金會儘速完成董事改選，並呼籲全體董事應本於公益初衷，積極參與會議並理性共商，儘速形成共識，以維基金會穩定運作發展。（編輯：管中維）1090116