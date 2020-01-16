精誠搶賺千億元運動商機 估今年營收再創新高

（中央社記者吳家豪台北16日電）國內運動產業商機上看1000億元，資訊服務商精誠資訊今天舉辦運動生態大展，攜手40家運動科技夥伴展示約100種應用情境，並樂觀預期今年營收再創新高。

精誠2019年全年營收新台幣220.65億元，年增13.06%；去年前3季每股盈餘4.07元，優於2018年同期的3.91元。

根據商研院調查，國內運動產業商機約1000億元，推估未來5到10年這股商機仍將延燒。精誠今天首度針對運動生態圈，連結運動與科技，在國立台灣師範大學舉辦運動生態大展暨趨勢論壇，邀請World Gym台灣區總裁柯約翰、寶悍運動平台總經理張運智等13位專家發表趨勢專題演說，吸引超過1300人、800家企業參與。

精誠總經理林隆奮受訪表示，精誠除了經營垂直產業，也要與生活產業對接；今年精誠將聚焦生態整合，用軟體和數據帶動客戶的行銷力，創造新經濟的指數型成長。

他也提到，由於今年是奧運年，精誠已投資數家公司搶攻相關商機，例如負責檢測奧運設備安全性的安華聯網公司就是投資對象之一，因此樂觀預期精誠今年營收再創新高。

精誠今天展會規劃「活動」、「活樂」、「活力」與「活用」4大展區，吸引逾千人到場體驗，例如透過3D虛擬或擴增實境、空間感知等技術，在室內就能跟全球車友在紐約市區進行單車飆速；還有結合雲端人工智慧（AI）計算、大數據等科技應用，幫助改進揮拍姿勢的智慧球拍，以及協助監測生理與騎乘路線數據的智慧運動眼鏡等。

此外，精誠也展出與台師大合作開發的「運動員的一天」系統平台，透過身體質量測量搭配數據分析圖表工具，交叉分析選手的四肢肌肉、體脂肪率等數據，協助教練調整每位選手專屬的訓練菜單。（編輯：楊玫寧）1090116