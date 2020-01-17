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中租連2年賺逾一個股本 將在印尼新設租賃公司

最新更新：2020/01/17 15:46

（中央社記者潘智義台北17日電）中租控股今天公告2019年全年自結合併稅後純益為新台幣154.7億元，較2018年全年成長16%，全年每股稅後純益（EPS）11.65元，連續2年賺逾一個股本。

中租控股董事長陳鳳龍表示，2020年加速國際化布局，將於印尼新設立租賃公司，並在中國大陸、馬來西亞、菲律賓、柬埔寨等地，增設營業據點。

中租控股2019年全年自結合併稅後純益、全年每股稅後純益（EPS）均較2018年全年成長16%，其中台灣、中國大陸及東協區域，獲利分別年增16%、8%及18%。

陳鳳龍指出，2020年將延續多元利基市場，運用差異化創造高價值，並在利基市場的策略下落實數位化，精進另類徵信，衝刺消金潛在市場。同時，也將與策略夥伴合作，於印尼首都雅加達合資設立一家租賃公司，東協市場合計已進入6國。

中租在馬來西亞將增設5處行動辦公室；菲律賓的八打雁省利帕市（Lipa Batangas）增加1家分公司，原柬埔寨的金邊總部擴大營運，搬遷至新大樓，並增添1處服務據點。

中國大陸市場方面，中租說，將在發展成熟的重慶、天津、南京分公司，進一步細分服務的地理範圍，增加3家分公司，以更完善滿足客戶需求，服務網點合計達近50處；除地理區域的布局，近年也擴大服務的範疇，成立專門的事業單位，包括營建運輸金融業務、醫療服務、汽車租賃、漁業金融與供應商合作等。（編輯：黃國倫）1090117

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