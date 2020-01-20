上銀第2季業績看回溫 股價續創18個月高點

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）傳動元件大廠上銀估第2季起業績回溫，法人預期今年業績看增1成。上銀早盤股價走強，最高來到334.5元，漲6.19%，續創2018年7月中旬以來波段高點。

展望上銀集團營運，本土法人指出，智慧製造、產業自動化成長趨勢不變，不過去年上半年上銀營收基期較高，市場需求最快今年第2季開始回溫，預期到今年第3季上銀業績可望較去年同期轉正，預估上銀和大銀微系統業績有機會較去年成長1成以上，第1季應該是今年谷底。

上銀今年初進一步收購瑞士子公司股權，未來上銀將100%持有瑞士子公司股權，明年可望合併認列財報，因應機電整合趨勢。

此外，上銀參與日系車廠組織再造改革計畫，提供產品，通過認證進入汽車生產線，系統服務將是未來重點。

上銀集團旗下大銀微系統與手機大廠進行新計畫，系統設備升級，最遲今年下半年可望定案執行，相關人員已經進駐矽谷，供應傳動定位系統。

上銀也參與5G基地台設備合作，與合作夥伴預計2月起密切洽商。上銀並切入半導體晶圓系統，未來將提供20套，首批4套估計3月底出貨。（編輯：郭萍英）1090120