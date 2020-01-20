世貿三館地上權招標 競標權利金底價266.37億

（中央社記者吳佳蓉台北20日電）財政部今天公告招標世貿三館地上權案，權利金底價新台幣266億3703萬元，約市價5成，為史上面積最大、權利金最高的國有地上權案，且有望躍升成為「地上權單價新地王」，一次創下三項紀錄。

財政部今天舉行「2020年新春記者會」，財政部國產署署長曾國基於會中表示，有地上權案「王中之王」之稱的世貿三館地上權案，今天公告招標，訂3月30日決標，權利金底價266億3703萬元，地上權存續期間70年，限制不可興建住宅，地租年息4.5%，其中隨申報地價調整年息率為1.0%，不隨申報地價調整年息率為3.5%。

曾國基指出，世貿三館基地為目前信義區最後一塊精華區土地，面積高達4856.3坪，為歷來面積最大的國有地上權案，位置在台北101旁，使用分區屬娛樂設施區，開發強度比照第四種商業區，建蔽率50%、容積率560%，可開發樓地板面積規模不亞於附近的南山廣場。

曾國基說，世貿三館地上權案若3月底能順利標脫，將創下史上國有地上權案決標權利金最高紀錄，且每坪標脫單價，有機會挑戰北市信義行政中心地上權案，超越每坪標脫價744萬元，成為地上權單價新地王。

曾國基表示，考量周遭停車需求，世貿三館地上權案在標脫且業者拿到拆除執照前，當地停車場空間會繼續經營，停車場收入扣除維護成本，剩餘全數繳入國庫。（編輯：鄭雪文）1090120