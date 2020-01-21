環狀線沿線房價 高低價差每坪逾30萬元

（中央社記者潘羿菁台北21日電）搶搭捷運環狀線通車話題，中信房屋整理沿線各站房價概況，房價最高為捷運板橋站，華廈住宅大樓單坪新台幣53萬元，最低為捷運新北產業園區，公寓僅2字頭，環狀線沿線房價高低落差30萬元。

捷運環狀線第一階段由新店大坪林站起始，經由中和與板橋，最後抵達新莊新北產業園區站，共計14站。以往在新店、中和、板橋、新莊等地往來，搭乘捷運都得繞行台北市轉乘才能抵達，不僅耗時、經濟效益也差。環狀線第一階段通車後，除可減少通勤時間，沿線交通機能也在建設時一併優化，帶動周圍房價備受關注。

中信房屋依據新北市政府民政及實價資料進行統計，環狀線當中捷運板橋站是沿線各站中平均單價最高的站點。2019年華廈住宅大樓實價均價每坪為53.16萬元，公寓也有42萬元之譜。

中信房屋研展室副理張漢超表示，板橋站位於新板特區商圈內、比鄰新北市政府，由商圈帶動房價的型態明顯，因此無論較新的華廈住宅大樓或傳統的無電梯公寓，房價都同時受惠。

第二個房價單坪均價站上5字頭大關為捷運大坪林站，華廈住宅大樓每坪為52.19萬元，公寓為37.82萬元，緊追在後為捷運新埔民生站，華廈住宅大樓每坪為51.18萬元，公寓為40.39萬元，值得注意的是，捷運新埔民生站的公寓行情高於捷運大坪林站，儘管板橋華廈住宅大樓價格低於新店，不過卻形成板橋公寓老宅優於新店老宅的獨特現象。

房價最親民為捷運新北產業園區站，公寓單坪價格僅22.62萬元，為環狀線各站最低地點，華廈住宅大樓為36.20萬元。

不過若是單純比較華廈住宅大樓物件，捷運頭前庄站每坪33.44萬元為最低。（編輯：林淑媛）1090121