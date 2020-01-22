康舒回台投資淡水砸25億 擬廣增300個工程師

康舒淡水新大樓22日舉行動土典禮，預計投資新台幣25億元，由經濟部長沈榮津（左三）及新北市長侯友宜（左五）、康舒科技董事長許勝雄（左四）等人共同主持儀式。中央社記者韓婷婷攝 109年1月22日

（中央社記者韓婷婷台北22日電）新金寶集團旗下康舒科技深耕淡水40餘年，響應台商回台投資，選定淡水廠區建廠房，今天舉行動土典禮，新大樓將投資新台幣25億元，預計2021年底完工，帶來逾300個工程師就業機會。

康舒淡水新大樓今天動土典禮，由經濟部長沈榮津及新北市長侯友宜、康舒科技董事長許勝雄共同主持。

沈榮津表示，康舒科技從過去的資訊通訊、消費性電子產品電源供應器，進一步發展為綠能系統開發商、智慧電網產業整體電源解決方案的供應者。美中貿易戰後台商加速全球布局，中高階產品生產設置在台灣，中低階在東南亞，支應歐美市場高階產品則往捷克等地布局。

沈榮津指出，經濟部設置投資台灣事務所以單一窗口，輔助台商回台投資，提升行政效能，今年如何落實台商回台投資，帶動就業機會是經濟部最重要的工作，要讓人民有感。隨著台商回台投資升級轉型，配合台灣先進半導體、綠能產業，期許帶動台灣未來20年產業經濟發展。

侯友宜致詞表示，對新北市而言，每項投資都是讓新北市往前走的重要一步，康舒在淡水逾40年，扎根在新北市，回台再投資，讓他相當高興，自爆今天難得穿西裝參與盛會。

他強調，拚經濟不是一個人的力量，感謝中央配合，地方發展一定要跟中央結盟將基礎做好，地方建設沒有做好，儘管有再高的理想都不會有人想回來。淡海新市鎮是未來新北市重點中的重點，他也拜託沈榮津能支持推動為淡水汰換新的水電管路。

許勝雄表示，為因應美中貿易戰風險及配合客戶需求，且秉持根留台灣、布局全球的企業策略，康舒科技在行政院經濟部、內政部營建署及新北市政府經發局等相關單位協助下，積極加入「歡迎台商回台投資行動方案」投資25億元進行新廠房興建。

其中12億元資金用於地上9層、地下2層總面積約9000坪新大樓，其餘金額為生產設備、自動化設備、人力等支出，預計可增加25億產能及創造逾300個工程師就業機會。新大樓預計於2021年底完工投產，屆時將全面導入智慧化生產線，產能將是目前的2倍。

康舒科技進一步規劃於前述新廠房完工投產後，進行舊廠房拆除重建，擬再投資40億元，興建地上6層、地下2層面積1萬4000坪大樓，預計在2023年風華再現，投入量產。（編輯：楊玫寧）1090122