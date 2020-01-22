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樂觀看景氣 台經院3產業氣候測驗點同步走揚

最新更新：2020/01/22 13:57

（中央社記者吳柏緯台北22日電）受惠台商回流投資動能持續、年底慶祝活動眾多，以及工程驗收、交屋潮湧現，台經院的製造業、服務業與營建業的氣候測驗點罕見出現同步走揚情形。

台經院今天發布去年12月景氣動向調查，台經院院長張建一與台經院景氣預測中心主任孫明德等人出席，說明去年12月的景氣情形，並公布今年最新的經濟成長率預測。

孫明德在會中指出，去年12月的製造業、服務業與營建業的氣候測驗點均呈現同步上揚情形，其中，服務業結束連續4個月下滑態勢，轉為上揚。針對製造業廠商的廠商調查發現，去年12月與11月相比，廠商對景氣看好的情形增加7.3個百分點，看壞的情形下降9.1個百分點；將時間拉長至半年，對未來半年景氣看好的情形大幅增加10個百分點，看壞的情形下降2.3個百分點。

孫明德表示，12月製造業的氣候測驗點較11月大幅上升3.60，達到96.87。

在服務業方面，氣候測驗點較11月大幅上升5.30，達到92.96。根據台經院的分析資料顯示，主因是惠於選舉造勢、企業尾牙、聖誕跨年活動，加上12月台股表現亮眼，拉抬零售業、餐旅業與證券業對景氣看法轉強；至於營建業，氣候測驗點較11月上升1.06，達102.59，主要受惠於年底列管公共工程標案陸續結案驗收，加上各地交屋潮、自住客買盤持續浮現，拉抬六都建物買賣移轉件數的數據。（編輯：郭萍英）1090122

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